2020-03-29T15:52:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Денис Пушилин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом говорится в опубликованном документе на сайте Главы ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Глава ДНР внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»Глава ДНР внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин внес изменения в нескольких пунктах Указа «О введении режима повышенный готовности». Об этом говорится в опубликованном документе на сайте руководителя государства.

Если ранее в пятом пункте указа говорилось, что прибывшие граждане (из определенных в документе стран, - Авт.) должны пройти самоизоляцию – не посещать работу, учебу и минимизировать посещение общественных мест. То, в новой поправке строго – все прибывшие граждане обязаны обеспечить 14-дневную самоизоляцию на дому.

Согласно поправке шестого пункта – пропуск лиц, транспорта, товаров и животных будет производиться в установленных пунктах пропуска с Россией и Луганской Народной Республикой.

Также появилось дополнение 6.1, в котором говорится, что людям, не имеющим прописку в ДНР в Республику въезд запрещен, кроме граждан РФ, а также сотрудников Международных организаций с соответствующим уведомлением и медицинским заключением состояния их здоровья на день пересечения границы.

- При наличии вынуждающих обстоятельств у гражданина, не имеющего регистрации «…» на территории Донецкой Народной Республики решение о его въезде на территорию ДНР принимается Межведомственным оперативным штабом «…», - говорится в тексте документа.

Также изменения коснулись и десятого пункта, согласно которому, спортивные, зрелищные, публичные и другие мероприятия запрещены до особого распоряжения. Ранее их переносили до 10 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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