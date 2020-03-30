Погода на день в Луганске: 30 марта утром ожидается сильный туман и до 15 градусов тепла

30 Март 2020 2020-03-30T08:33:02+03:00

Днем в Луганске будет облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Фото: vk.com/lugansk_city

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду

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30 марта на территории Луганской Народной Республики ночью и утром местами ожидается сильный туман, видимость в тумане менее 500 м. Днем будет облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 11-13 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3-5 градусов тепла ночью до 12-14 градусов выше нуля днем.

В последующие дни заметно похолодает. 31 марта будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов тепла. 1 апреля будет облачно, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 4-9 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU