2020-03-30T07:56:59+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 30 марта будет тепло - до 16 градусов

В Донецке будет дуть западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке ожидается переменная облачностьВ Донецке ожидается переменная облачностьФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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30 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Утром температура воздуха будет находиться на отметках от +5 до +10 градусов. Днем ожидается 15 — 16 градусов выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют +14... +11.

В первой половине дня ветер будет дуть в юго-западном направлении, которое затем сменится на западное. Скорость воздушных масс составит 2 до 5 м/с.

30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. Если на Алексея тепло, то в дальнейшем весна будет тёплой, если холодно — весна запоздает. Большие ручьи от тающего снега предвещали мокрое лето. В прежние времена говорили: «Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит», «Сверху печет — снизу течет».

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Донецке заметно похолодает. Днем 31 марта будет не более 10 градусов тепла. А 1 апреля – не более +7 градусов. По ночам – около нуля. Местами заморозки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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