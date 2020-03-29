2020-03-29T21:53:53+03:00
Политика

Украинские военные открыли массированный огонь по участку разведения сил в Петровском

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные открыли массированный огонь по участку разведения сил в Петровском. Фото: Штаб «ООС»Украинские военные открыли массированный огонь по участку разведения сил в Петровском. Фото: Штаб «ООС»
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Украинские военные из вооружения боевых машин пехоты обстреляли участок разведение сил и средств «Петровское - Богдановка». Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 19.05 со стороны села Богдановка в направлении села Петровское (в пределах участка разведения №3) произведено 15 выстрелов из БМП-1 и 70 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, – говорится в сообщении.

Петровское расположено вблизи линии соприкосновения 40 километрами южнее Донецка. Рамочное решение о разведении войск в Донбассе было подписано еще в сентябре 2016 года. Документ определяет три пилотные территории – Петровское (под Донецком), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР). Впоследствии не исключалось, что разведение может произойти и по всей линии соприкосновения. В районе Петровского подразделения сторон были разведены еще в октябре 2016-го. Однако украинские силовики вновь вернулись на эти участки, заняв «серую зону».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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