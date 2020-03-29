«Он прожил всю войну и не имеет права умереть сейчас»: В донецкий приют из обстреливаемого Октябрьского привезли пса с инсультом

29 Март 2020 2020-03-29T22:50:10+03:00

Шанс того, что Боцман один из ста, но не дать его сотрудники приюта не могут. Фото: инстаграм приюта

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Донецкий приют ПИФ снова открыл экстренный сбор денег на лечение тяжелобольного пациента. На этот раз к ним привезли пса по кличке Боцман. В Донецк он приехал из Октябрьского.

Пес прожил всю войну в обстреливаемом украинскими войсками поселке, а теперь у него неожиданно произошел инсульт. В Донецк его привезли в надежде, что столичные врачи смогут его спасти. Об этом рассказали сотрудники приюта в социальных сетях.

— Поселок Октябрьский! Он прожил всю войну там и не имеет права умереть сейчас! Его привезли к нам в надежде, что мы сможем помочь. Долгое время его пробовали лечить своими силами. Но как видно на видео, результата это не принесло. У него инсульт. Препаратов нужно много и срочно, — пишут сотрудники приюта в соцсетях. — Прогноз осторожный. Мы не знаем выживет он или нет. Но мы делаем все возможное для этого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/769504" frameborder="0"></iframe> Пёс с инсультом из Октябрьского.! другой источник

Как побочное действие инсульта пес постоянно скручивается «клубочком», прижимает голову к задней части тельца. Чтобы как-то помочь бедолаге сотрудники приюта сразу же пошли в аптеку за первой порцией лекарств. Потраченные деньги должны были пойти на покупку еды для 800 постояльцев приюта.

Помочь приюту можно финансово, едой для собак или медикаментами. На данный момент Боцману нужны: Л-Лизин, Манит, Тиоцетам, Цитофлавин, Магнезия, Церебрализин и катетеры. А сделать денежный перевод можно на один из реквизитов:

— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита

— PayPal: vv_olga@mail.ru (При пополнении нужно сообщить администраторам приюта)

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ИСТОЧНИК KP.RU