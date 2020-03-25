«Все говорят об эпидемии коронавируса, мы воем о другом»: Донецкий приют ПИФ нуждается в экстренной помощи
В Донецком приюте для бездомных животных настал кризис. Запасы круп и кормов заканчиваются, а пополнить их нет возможности. Финансов катастрофически не хватает. Приют просит любой помощи у жителей Республики и пользователей соцсетей.
— Пока вокруг все говорят об эпидемии коронавируса, мы воем о другом – в приюте проблемы с едой. 800 собак ежедневно хотят кушать, а мы не знаем, что делать. Пожалуйста, отвлекитесь от гречки и масок, забудьте на минутку о вирусе и страхе. Каждые 10, 30, 50 рублей могут помочь! — пишут сотрудники приюта в соцсетях.
По подсчетам работников «ПИФа» на питание животных каждый день тратится около 4,5 тысяч рублей. Их рацион состоит из сухих кормов, каш (экстрадированной пшеницы, гречка и рис) и мясных обрезков.
Помочь приюту можно двумя способами. Самому купить и привезти в «ПИФ» корма или каши из своих закромов. А также можно сделать денежный перевод на один из реквизитов:
— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.;
— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита;
— PayPal: vv_olga@mail.ru (при пополненииэтим способом, нужно отписаться администрации приюта).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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