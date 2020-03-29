2020-03-29T19:02:03+03:00
Политика

Больше 60 украинских солдат из-за коронавируса службе предпочли «гражданку»

Они не продлили контракт
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Больше 60 украинских солдат из-за коронавируса службе предпочли «гражданку». Фото: mil.gov.uaБольше 60 украинских солдат из-за коронавируса службе предпочли «гражданку». Фото: mil.gov.ua
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Не обошел коронавирус и украинскую армию. Из-за панических настроений больше 60 военнослужащих по истечении контракта отказались служить дальше.

- Во время работы комиссии штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» в 25-й воздушно-десантной бригаде выяснилось, что соединение укомплектовано лишь на 49 процентов. На фоне распространения коронавируса, слабого тылового обеспечения стремительно растет число нежелающих продлевать контракты. По прибытии в зону «Операции объединенных сил» (ООС) в бригаде отказались продолжить службу 63 военнослужащих, - рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его данным, для поддержания численности военных на передовой командование ООС оставило на позициях часть военнослужащих 46-й бригады, прикомандировав их к вновь прибывшему соединению без их согласия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Больше 60 украинских солдат из-за коронавируса службе предпочли «гражданку»
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