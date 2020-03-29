2020-03-29T18:27:55+03:00
Наука

На Старобешевской ТЭС применили разработку одного из своих сотрудников

Его разработка значительно облегчила работу остальных работников ТЭС
Екатерина Сорока
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Разработку внедрили на участке по ремонту береговых насосных установок циркводоводов цеха по ремонту турбинного оборудования. Фото: reilalex.livejournal.comРазработку внедрили на участке по ремонту береговых насосных установок циркводоводов цеха по ремонту турбинного оборудования. Фото: reilalex.livejournal.com
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На Старобешевской ТЭС один из работников предложил разработку механизма. Им был слесарь шестого разряда Александр Котолевец. Его разработка создана, чтобы облегчить работу коллег во время капитального ремонта на ТЭС. Механизм уже воплотили в жизнь. Его собрали другие работники станции, он уже прошел все тесты на безопасность и будет скоро использован в работе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля энергетики ДНР.

—Ежегодно во время капитальных ремонтов сотрудники нашего участка производят центровку линий валов циркуляционных насосов — четыре человека вручную вращают рычаг валоповорота, проворачивая на протяжении получаса оборудование весом около семи тонн. Каждый раз привлекаются все свободные от основной работы сотрудники. Персонал участка насчитывает всего 10 человек, а сфера обслуживания огромна. Иногда приходилось привлекать физически крепких ребят из соседних подразделений. Вот и возникла идея автоматизировать процесс вращения валов циркнасосов, чтобы многотонный металл проворачивался не усилиями нескольких людей, а действием одной кнопки на блоке управления, — рассказал автор разработки.

Каждый, кто участвовал в создании механизма, будет поощрен вознаграждением. Это пообещало само руководство ТЭС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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