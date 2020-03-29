2020-03-29T17:52:12+03:00
Политика

Украинские боевики нанесли минометный удар по Гольмовскому

Северная окраина Горловки под огнем ВСУ каждый день
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики нанесли минометный удар по Гольмовскому. Фото: warfor.meУкраинские боевики нанесли минометный удар по Гольмовскому. Фото: warfor.me
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Прифронтовой поселок Гольмовский (Горловка) снова подвергся обстрелу. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16.05 со стороны украинского поселка Металлист в направлении поселка Гольмовский выпущено дюжина мин калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении.

Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях уточняется.

За прошедшие сутки украинские военные 16 раз нарушили режим прекращения огня. По данным СЦКК, было выпущено 158 снарядов, мин и гранат. Обстрелам на донецком направлении подверглись «Вольво-Центра», село Спартак; на горловском направлении - районы поселков шахты 6/7 и шахты имени Гагарина, поселков Доломитное, Зайцево, на юге ДНР - окрестности сел Саханка и Петровское.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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