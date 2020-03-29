В подконтрольном Киеву Донбассе рейдеры в погонах захватили агрофирму «Элвико-Гигант»

29 Март 2020 2020-03-29T16:43:32+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

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В связи с карантином, введенным в зоне карательной операции, полностью прекращены поставки продовольствия в подразделения. Это связано с тем, что аутсорсинговые компании отказались продлевать договора с воинскими частями из-за возможности заразиться инфекционными заболеваниями. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

- Боевики из 57-й бригады вооруженных формирований Украины, с разрешения Мишанчука, осуществили рейдерский захват агрофирмы «Элвико-Гигант», расположенной в поселке Островское, где угрожая руководителю предприятия вывезли с территории животноводства десять свиней, - сообщили военные Народной милиции.

Еще случай. В пионерском лагере «Гагарин» мародеры из 108-й батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вырезали весь металл, сняли окна и двери. Захваченное имущество они вывезли военными грузовиками в Мариуполь.

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ИСТОЧНИК KP.RU