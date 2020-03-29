Донецкий ботанический сад ушел в онлайн: сотрудники оранжерей делятся фото и видеосюжетами

29 Март 2020 2020-03-29T15:59:14+03:00

Они активно готовятся к весенне-летнему сезону

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В Донецке ботанический сад из-за возможного распространения коронавирусной инфекции Covid-2019 приостановил экскурсионное обслуживание.

- Оранжерейный комплекс полностью закрыт для посещения, но мы активно готовимся к весенне-летнему сезону! - сообщили сотрудники ботанического сада.

О возобновлении обычного графика работы будет сообщено дополнительно.

В социальных сетях ботанический сад предлагает вниманию фото и видеосюжет о том, как его сотрудники проводят пикирование петунии, которая будет радовать посетителей своими красками и ароматами.

Донецкий ботанический сад – один из крупнейших ботанических садов Европы. Площадь его 203 га. Под стеклом находится 1200 квадратных метров, что позволило организовать пять оранжерей и сымитировать условия тропиков и субтропиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU