2020-03-29T15:59:14+03:00
Общество

Донецкий ботанический сад ушел в онлайн: сотрудники оранжерей делятся фото и видеосюжетами

Они активно готовятся к весенне-летнему сезону
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецкий ботанический сад ушел в онлайн. Фото: ВКонтактеДонецкий ботанический сад ушел в онлайн. Фото: ВКонтакте
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В Донецке ботанический сад из-за возможного распространения коронавирусной инфекции Covid-2019 приостановил экскурсионное обслуживание.

- Оранжерейный комплекс полностью закрыт для посещения, но мы активно готовимся к весенне-летнему сезону! - сообщили сотрудники ботанического сада.

О возобновлении обычного графика работы будет сообщено дополнительно.

В социальных сетях ботанический сад предлагает вниманию фото и видеосюжет о том, как его сотрудники проводят пикирование петунии, которая будет радовать посетителей своими красками и ароматами.

Донецкий ботанический сад – один из крупнейших ботанических садов Европы. Площадь его 203 га. Под стеклом находится 1200 квадратных метров, что позволило организовать пять оранжерей и сымитировать условия тропиков и субтропиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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