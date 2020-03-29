Донецкий ботанический сад ушел в онлайн: сотрудники оранжерей делятся фото и видеосюжетами
В Донецке ботанический сад из-за возможного распространения коронавирусной инфекции Covid-2019 приостановил экскурсионное обслуживание.
- Оранжерейный комплекс полностью закрыт для посещения, но мы активно готовимся к весенне-летнему сезону! - сообщили сотрудники ботанического сада.
О возобновлении обычного графика работы будет сообщено дополнительно.
В социальных сетях ботанический сад предлагает вниманию фото и видеосюжет о том, как его сотрудники проводят пикирование петунии, которая будет радовать посетителей своими красками и ароматами.
Донецкий ботанический сад – один из крупнейших ботанических садов Европы. Площадь его 203 га. Под стеклом находится 1200 квадратных метров, что позволило организовать пять оранжерей и сымитировать условия тропиков и субтропиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кто должен пройти полную двухнедельную самоизоляцию в ДНР: перечень требований
Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко утвердила бланк, который должен заполнить каждый при въезде в ДНР (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU