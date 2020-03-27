Кто должен пройти полную двухнедельную самоизоляцию в ДНР: перечень требований

Теперь каждый при въезде в Донецкую Народную Республику должен заполнить утвержденный Министром здравоохранения Республики Ольгой Долгошапко бланк «Информированного добровольного согласия на пребывание в режиме самоизоляции на дому».

– Соблюдение режима самоизоляции на дому означает неукоснительное выполнение всех изложенных правил поведения сроком на 14 дней от момента пересечения Государственной границы Донецкой Народной Республики (для лиц, прибывающих из государств (территорий), где зарегистрированы случаи COVID-19) или от момента последнего контакта с лицом с COVID-19 (подозрением на COVID-19), – говорится в документе.

Во время самоизоляции необходимо находиться в изолированном помещении с полным исключением контактов с другими лицами (не считая контактов посредством видео или аудио, интернет связи).

По приезду домой прибывший из–за пределов Республики обязуется сообщить оператору «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики по противодействию распространения коронавирусной инфекции (062) 303–27–72 или 277 (для звонков с «Феникса») и участковому врачу (по телефону) о своем возвращении.

Что делать если нет возможности находиться в изолированном помещении от родственников?

1. Находиться в хорошо проветриваемой отдельной комнате.

2. Исключить использование в помещении пребывания кондиционеров комнатного типа (сплит–систем).

3. Спать на отдельной кровати, пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцем.

4. Использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).

5. Ограничить перемещения и свести к минимуму пребывание в одном помещении с другими лицами, проживающими в помещении.

6. Обеспечить хорошее проветривание помещений общего пользования (например, кухня, ванная комната).

7. Не приближаться ближе, чем на 1.5 – 2 метра к другим лицам, проживающим в помещении.

8. Стараться полностью исключить контакт с лицами, страдающими хроническими заболеваниями, иммунодефицитом.

Заполняя бланк, человек обязуется не покидать пределы территории изолированного помещения пребывания на весь период режима самоизоляции.

При въезде в ДНР люди уже заполняют бланк о самоизоляции. Фото: ВКонтакте/ТипичныйДонецк

О чем еще идет речь в бланке?

– Стараться предпринимать меры по исключению нахождения домашних животных в помещении пребывания на весь период режима самоизоляции.

– Стараться привлекать для приобретения продуктов и предметов первой необходимости, выноса мусора, отправки и получения почты и других нужд) иных лиц, при этом, исключая физический контакт с такими лицами (использовать безналичный расчет, доставляемые продукты и предметы, деньги оставляются у входа в квартиру изолируемого).

– Бытовой мусор, образующийся в месте изоляции, упаковывать в двойные прочные полиэтиленовые мусорные пакеты, плотно закрывать и выставлять за пределы квартиры, по предварительному звонку иным лицам, которые будут его утилизировать (выносить).

– Соблюдать режим проветривания, правила гигиены (мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками, когда соприкасаюсь с поверхностями, перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалет). Регулярно проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моюще–дезинфицирующим эффектом.

– Часто стирать всю свою одежду и постельные принадлежности (отдельно). По возможности не встряхивать перед погружением в стиральную машинку.

– При кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, после этого сразу же выбросить салфетку в полиэтиленовый пакет, а затем в закрытый мусорный бак. Вымыть руки с мылом.

– Наблюдать за состоянием своего здоровья в течение всего периода самоизоляции, при изменении (ухудшении) состояния здоровья (повышение температуры тела, появление сухого кашля, боли в горле, одышки) не заниматься самолечением, а незамедлительно информировать об изменении (ухудшении) состояния своего здоровья врача по месту жительства, используя стационарный или мобильный телефон (или оператора «горячей линии» Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по противодействию распространения коронавирусной инфекции). При нарастании ухудшения состояния здоровья немедленно вызвать службу скорой (экстренной) медицинской помощи по номеру телефона «103».

Полный перечень требований и оригинал бланка «Информированного добровольного согласия на пребывание в режиме самоизоляции на дому» можно увидеть на сайте Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

По актуальной информации на 27 марта в ДНР не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко. Под наблюдением находится 635 человек. Из них - 103 человека на стационаре и 532 на домашней самоизоляции.

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