ВСУ за ночь повредили семь домов на Трудовских

29 Март 2020 2020-03-29T14:39:09+03:00

Украинские боевики за ночь повредили семь домов на Трудовских Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Изменить размер текста: A A

В ночь с 28 на 29 марта в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка обстрелом со стороны украинской Марьинки повреждены семь жилых домов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Во время артудара повреждены дома по адресам: улица Ромодановская, 7, квартира 10; Ромодановская, 7, квартира 9; улица Софьи Перовской, 17, 13, 18, 15, 12, - говорится в сообщении.

Среди повреждений – разрушенные крыши, выбитые окна, слетевшие с опор газовые трубы. В доме №17 на улице Софьи Перовской повреждены хозпостройка и забор.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано. На месте ЧП работает оперативная группа СЦКК. За прошедшие сутки украинские боевики выпустили по Республике больше 150 снарядов и мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Зачем Зеленский проверял батальоны территориальной обороны, которые превратились в банды нацистов на службе у олигархов

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU