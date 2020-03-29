2020-03-29T14:39:09+03:00
Политика

ВСУ за ночь повредили семь домов на Трудовских

Западная окраина Донецка - по-прежнему одна из горячих точек
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики за ночь повредили семь домов на ТрудовскихУкраинские боевики за ночь повредили семь домов на ТрудовскихФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ночь с 28 на 29 марта в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка обстрелом со стороны украинской Марьинки повреждены семь жилых домов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Во время артудара повреждены дома по адресам: улица Ромодановская, 7, квартира 10; Ромодановская, 7, квартира 9; улица Софьи Перовской, 17, 13, 18, 15, 12, - говорится в сообщении.

Среди повреждений – разрушенные крыши, выбитые окна, слетевшие с опор газовые трубы. В доме №17 на улице Софьи Перовской повреждены хозпостройка и забор.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано. На месте ЧП работает оперативная группа СЦКК. За прошедшие сутки украинские боевики выпустили по Республике больше 150 снарядов и мин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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