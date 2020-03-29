«Мама была дома!» В Славянске погиб полуторагодовалый мальчик, который выпал из окна пятого этажа

29 Март 2020 2020-03-29T13:08:00+03:00

Нельзя оставлять окна открытыми, если в доме есть маленький ребенок. Фото: u-mama.ru

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Трагедия произошла 27 марта около 18 часов в подконтрольном Киеву Славянске Донецкой области. Из окна пятого этажа дома в переулке Виноградном выпал полуторагодовалый мальчик и погиб.

- Жители дома увидели, что под окнами лежит ребенок и вызвали «скорую помощь» и полицию, - рассказали в Славянском отделе полиции. - В этот момент мать находилась дома.

В полиции отрыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по п. 2 ч. 2 ст. 115 (с пометкой «несчастный случай») и ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Матери грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Тем временем, в полиции напоминают родителям, чтобы они не оставляли окна открытыми, если в доме есть маленький ребенок. А также не позволяли детям играть на подоконнике.

Действительно, с приходом тепла у родителей маленьких детей появилась новая проблема. Малышей нельзя оставлять без присмотра возле открытых окон. Недавно трагический случай произошел в Стаханове на территории ЛНР. Там тоже полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры и получил травмы. Его мать на длительное время оставила свое дитя дома без надлежащего присмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU