2020-03-23T17:39:09+03:00
Политика

В ЛНР полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры и получил травмы

Теперь его мать будут привлечена к уголовной ответственности
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Маленькие дети не осознают опасности, которая подстерегает их за окном. Фото: brinkercapital.comМаленькие дети не осознают опасности, которая подстерегает их за окном. Фото: brinkercapital.com
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В Стаханове полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры и получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

С приходом тепла у родителей маленьких детей появилась новая проблема. Малышей нельзя оставлять без присмотра возле открытых окон. Впрочем, дети и сами могут открывать запоры окон, если они не закреплены. Первый случай в этом году произошел в Стаханове. И едва не стоил жизни полуторагодовалому ребенку. К расследованию этой трагедии подключилась городская прокуратура.

Выяснилось, что мать, которая несет полную ответственность за жизнь и здоровье малыша, на длительное время оставила его дома без надлежащего присмотра. Прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Стаханова по статье 169 Уголовного кодекса ЛНР – за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Она предусматривает штраф в размере до тридцати минимальных размеров оплаты труда (181 тысячи 920 рублей) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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