2020-03-20T22:19:44+03:00
Политика

Досрочно открыл купальный сезон: в ЛНР утонул 12-летний мальчик

Водолазы подняли из шахтного отстойника в Брянке тело погибшего шестиклассника
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Водолазы подняли из шахтного отстойника тело погибшего шестиклассника. Фото: МЧС ЛНРВодолазы подняли из шахтного отстойника тело погибшего шестиклассника. Фото: МЧС ЛНР
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В Брянке вечером 19 марта 15-летний подросток увидел на поверхности отстойника бывшей шахты №6 тело утонувшего мальчика. Об этом он сообщил спасателям.

- К месту происшествия выехали следственно-оперативная группа МВД и дежурный караул пожарно-спасательной части №21, - рассказали в пресс-центре МЧС ЛНР. - К моменту их прибытия тело ушло на дно, поэтому запросили помощь луганских водолазов. Они в течение 15 минут обнаружили тело шестиклассника на глубине 2 метров рядом с берегом и подняли его.

При расследовании обстоятельств трагедии выяснилось, что в тот вечер в районе отстойника гуляла компания школьников. Один из них предложил искупаться – досрочно открыть сезон. Но все наотрез отказались и пошли дальше. Однако парень, видимо, загорелся идеей и остался… Лежащую на берегу одежду погибшего и его тело обнаружила совсем другая компания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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