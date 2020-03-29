В ДНР за ситуацией с коронавирусом продолжают следить два штаба

29 Март 2020 2020-03-29T13:11:11+03:00

В ДНР за ситуацией с коронавирусом следят два штаба

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Донецкая Народная Республика готова к встрече с коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом «КП» заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Наши врачи наработали положительный опыт лечения пациентов на свином гриппе. В Республике достаточно специально подготовленных инфекционных отделений. Медицинских работников проинструктировали, кто на каком этапе подключается, - рассказала Ольга Николаевна.

В ДНР, как в Китае, нет природного очага COVID-2019. Мы не едим ни летучих мышей, ни змей, ни прочей подобной живности. В Республике могут быть только завозные случаи коронавируса.

При Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Такой же штаб работает и при Министерстве здравоохранения.

Ситуация отслеживается специалистами каждый день. На сегодня в ДНР не зарегистрировано ни одного случая подтвержденного заболевания новой инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU