2020-03-29T11:00:19+03:00
Политика

В ДНР во время пожаров погибли двое мужчин

Трагедии случились в Макеевке и Шахтерском районе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пожарным ДНР сейчас прибавилось работыПожарным ДНР сейчас прибавилось работыФото: Юрий СОБОЛЕВ
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28 марта во время пожаров в Республике погибли двое мужчин. Об этих случаях рассказали в пресс-центре МЧС ДНР.

- В результате пожара погиб 47-летний житель хутора Водяное села Большая Шишовка Шахтерского района. Пожаром уничтожены вещи, мебель и кровля дома на площади 63 кв. м, 4 оконных и 4 дверных блока, - говорится в сообщении.

В этот же день пожар возник в доме на два хозяина на улице Центральная Горняцкого района Макеевки. От огня и дыма погиб 40-летний мужчина. Уничтожены вещи и мебель на площади всего 2 квадратных метра. Такое нередко бывает, когда человек курит в постели.

Всего в ДНР за минувшие сутки ликвидировано 177 пожаров. Из них 96 – загорание сухой растительности.

Так, в урочище «Новоклиновское» Амвросиевского района загорелся хвойный лес. Огонь уничтожил 2,7 га лесной подстилки и 0,3 га крон деревьев. Причина этого масштабного пожара устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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