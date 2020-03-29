Донецкая библиотека Крупской предлагает виртуальную программу

29 Март 2020 2020-03-29T09:56:02+03:00

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Главная библиотека Республики по-прежнему открыта для читателей, но для предупреждения распространения коронавируса ее сотрудники разработали виртуальную культурно-досуговую программу:

кинолектории в рамках проекта «Кинозеркало истории»;

видеотрансляции из цикла «Шедевры мирового музыкального театра»;

видео обзоры книжных новинок;

виртуальные мастер-классы по теории решения изобретательских задач для студентов вузов ДНР и РФ;

онлайн уроки по изучению иностранного языка «Английский с нуля» для участников проекта «Активное долголетие»;

онлайн творческую мастерскую по составлению цветочных композиций, по ремонту книг в домашних условиях, изготовлению книг-миниатюр к 75-летию Великой Победы.

виртуальные тематические выставки, презентации и викторины.

Информация о трансляции мероприятий будет размещаться на сайте и в соцсетях библиотеки.

Книговыдача и справочно-библиографический аппарат действуют в обычном режиме. В холлах в открытом доступе размещена комплексная экспозиция к Году Великой Победы, включая книжно-документальные выставки и фотозону.

Продлить срок возврата книг можно по телефонам: +38 (062) 305-33-71, (071) 467-04-95 или по электронной почте: abonement@lib-dpr.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU