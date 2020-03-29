Погода на день в Луганске: 29 марта будет облачно с прояснениями, до +16 градусов
29 марта в Луганске температура днем составит 14-16 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- В Луганской Народной Республике будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 14-16 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 13-15 градусов выше нуля днем.
30 марта, по предварительному прогнозу, будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU