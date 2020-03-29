Погода на день в Луганске: 29 марта будет облачно с прояснениями, до +16 градусов

29 Март 2020 2020-03-29T08:11:45+03:00

29 марта в Луганске будет облачно с прояснениями, до +16 градусов. Фото: ВКонтакте

В Луганске будет дуть восточный ветер, порывами до 14 метров в секунду

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29 марта в Луганске температура днем составит 14-16 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республике будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 14-16 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 13-15 градусов выше нуля днем.

30 марта, по предварительному прогнозу, будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU