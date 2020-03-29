Погода на день в Донецке: 29 марта будет пасмурным, до +14 градусов

29 Март 2020 2020-03-29T07:16:00+03:00

29 марта в Донецке будет пасмурным, до +14 градусов. Фото: ВКонтакте

В Донецке будет дуть восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 29 марта будет пасмурным. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют +7. Днем столбики термометров покажут 12-14 градусов выше нуля. Вечером ожидается +7.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В церковных святцах под этим днем числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В народе говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь», «Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит». А если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от Солнца, а не от дождя: «Когда весна красными днями сгоняет снег - родится хлеб».

По прогнозам синоптиков, 30 марта в Донецке и ДНР будет облачно с прояснениями и теплее на пару градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU