2020-03-28T22:19:15+03:00
Политика

Командование ВСУ обманным путем заставляет военнослужащих срочной службы заключать контракты

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ неукомплектованны. Фото: informator.pressВСУ неукомплектованны. Фото: informator.press
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В вооруженных формированиях Украины решают проблему неукомплектованности. Для этого командование ВСУ обманным путем заставляет военнослужащих срочной службы заключать контракты. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- По информации источника, в связи с переносом призывной компании из-за национального карантина военнослужащих по призыву принуждают заключить краткосрочные контракты на шесть месяцев, - сказал он.

Осадчий отметил, что командование ВСУ воздействует на психику военнослужащих, и без того напуганных пандемией.

Командование ВСУ проводит в частях и соединениях агитационную работу по отбору кандидатов для прохождения службы по контракт, - говорит Осадчий. - Для большей убедительности в соцсетях, которыми пользуются украинские военнослужащие, Главным управлением морально-психологического обеспечения ВСУ распространяется ложный указ об отмене так называемой демобилизации до конца текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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