В результате обстрела со стороны ВСУ погибла 90-летняя жительница Старомихайловки

28 Март 2020 2020-03-28T19:05:50+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Страромихайловка, что на западной окраине Донецка. В результате обстрела со стороны киевских силовиков погибла 90-летняя местная жительница. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что огонь по Старомихайловке украинская армия открыла в 14.25. Стрельба велась из крупнокалиберного и стрелкового оружия.

- В результате обстрела несовместимое с жизнью ранение головы получила женщина 1931 года рождения, проживающая по адресу улица Краснофлотская, 37, -рассказали в СЦКК.

Украинские вооруженные формирования продолжают стрелять по республикам Донбасса. Продолжают гибнуть люди и разрушаться жилье. При этом Киев не собирается подписывать договоры по разведению сил и средств и о прекращении огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU