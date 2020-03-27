В Макеевке на шахте «Щегловская Глубокая» травмирован горняк
26 марта на шахте «Щегловская-Глубокая» был травмирован 38-летний рабочий горных выработок. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.
- Горноспасатели в поверхностном здравпункте оказали помощь рабочему горных выработок. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение города, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что была привлечена реанимационно-противошоковая группа.
Напомним шахта «Щегловская-Глубокая» находится в Червоногвардейском районе Макеевки и принадлежит акционерному обществу «Шахтоуправление «Донбасс».
А днем раньше, 25 марта, помощь реанимационно-противошоковой группы понадобилась 46-летнему работнику донецкой шахты имени Засядько. После оказания неотложной медицинской помощи шахтера отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU