В Макеевке на шахте «Щегловская Глубокая» травмирован горняк

27 Март 2020 2020-03-27T11:41:35+03:00

Работа в шахте всегда опасна Фото: Юрий СОБОЛЕВ

На шахтах ДНР это второй случай за два дня

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26 марта на шахте «Щегловская-Глубокая» был травмирован 38-летний рабочий горных выработок. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- Горноспасатели в поверхностном здравпункте оказали помощь рабочему горных выработок. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение города, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что была привлечена реанимационно-противошоковая группа.

Напомним шахта «Щегловская-Глубокая» находится в Червоногвардейском районе Макеевки и принадлежит акционерному обществу «Шахтоуправление «Донбасс».

А днем раньше, 25 марта, помощь реанимационно-противошоковой группы понадобилась 46-летнему работнику донецкой шахты имени Засядько. После оказания неотложной медицинской помощи шахтера отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU