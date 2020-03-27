2020-03-27T11:41:35+03:00
Политика

В Макеевке на шахте «Щегловская Глубокая» травмирован горняк

На шахтах ДНР это второй случай за два дня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Работа в шахте всегда опаснаРабота в шахте всегда опаснаФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

26 марта на шахте «Щегловская-Глубокая» был травмирован 38-летний рабочий горных выработок. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- Горноспасатели в поверхностном здравпункте оказали помощь рабочему горных выработок. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение города, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что была привлечена реанимационно-противошоковая группа.

Напомним шахта «Щегловская-Глубокая» находится в Червоногвардейском районе Макеевки и принадлежит акционерному обществу «Шахтоуправление «Донбасс».

А днем раньше, 25 марта, помощь реанимационно-противошоковой группы понадобилась 46-летнему работнику донецкой шахты имени Засядько. После оказания неотложной медицинской помощи шахтера отвезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Вдали от жен украинских офицеров в Донбассе косят сифилис и видеочаты

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Смены не будет!» В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую
«Несет позитив в массы»: Уличный артист Донецка стал звездой соцсетей
«Угрожали оружием!» Мародеры из 46-й бригады ВСУ силой отобрали у жителей Донбасса 15 свиней
Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова проведет онлайн-трансляцию с жителями ДНР
В Макеевке на шахте «Щегловская Глубокая» травмирован горняк
В ботаническом саду Донецка впервые зацвел экзотический цветок "Дьявольский язык"
Украинские каратели сожгли дом в Донецке и повредили еще шесть домостроений
Срыв Минских договоренностей: Украина публично отказалась прекращать обстрелы жителей Донбасса
Погода на день в Луганске: 27 марта ожидается штормовой ветер и +16 градусов
Погода на день в Донецке: 27 марта будет тепло - до 16 градусов и ветрено
Театр переходит в онлайн: Донецкая муздрама проведет телепоказ спектакля «Игроки»
Данные разведки: Украина стягивает танки к линии фронта в Донбассе
В ЛНР 365 ветеранов Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 75 тысяч рублей
Жителя Шахтерска осудили за шпионаж в пользу СБУ
Украинские боевики открыли огонь по Трудовским
В ДНР увеличился объем производства защитных масок
Школы и вузы ЛНР перейдут с 30 марта на дистанционное обучение
В ЛНР пьяные ВСУшники устроили пожар в блиндаже
В Торезе полицейские задержали жителя, хранившего патроны для изготовления сувениров
Украинские боевики восемь раз за сутки открывали огонь по Донецку и Горловке
Жительница Луганска, ехавшая на велосипеде, подорвалась на растяжке
В минкульте ДНР попросили церкви по возможности ограничить проведение массовых мероприятий
Денис Пушилин присвоил почетные звания трем деятелям культуры ДНР и одного наградил медалью
Глава ЛНР проверил готовность столичной больницы к приему больных в случае распространения Covid-19
Украинские военные в ЛНР за сутки один раз нарушили «перемирие»
Погода на день в Луганске: 26 марта будет переменно облачно, до +13 градусов
Погода на день в Донецке: 26 марта будет солнечным, до +13 градусов
Донецкий художественный музей ввел виртуальные экскурсии