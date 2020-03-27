2020-03-27T12:13:31+03:00
Политика

Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова проведет онлайн-трансляцию с жителями ДНР

Актриса неоднократно приезжала в Республику, чтобы поддержать жителей в нелегкое время
Никита МАКАРЕНКОВ
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Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова проведет онлайн-трансляцию с жителями ДНР. Фото: Русский центрЗвезда «Глухаря» Виктория Тарасова проведет онлайн-трансляцию с жителями ДНР. Фото: Русский центр
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Российская актриса театра и кино Виктория Тарасова продолжает поддерживать жителей Донецкой Народной Республики. В связи со сложившейся ситуацией, на этот раз звезда «Глухаря» и других фильмов и сериалов пообщается с жителями ДНР на тему театральной деятельности в режиме онлайн.

- Открытая онлайн-трансляция с актрисой пройдет на информационных ресурсах Русского центра. Планируется обсудить театральную деятельность и развитие актерского мастерства, - говорится в сообщении пресс-службы Русского центра. - К общению также присоединятся участники проекта «Студенческая Весна Донбасса» общественной организации «Молодая Республика».

Виктория Тарасова неоднократно приезжала в ДНР во время войны. Актриса общалась с коллегами, а также ездила в прифронтовые поселки Республики. В один из своих визитов Виктория Тарасова была в поселке Гольмовском на окраине Горловки, который регулярно находится под обстрелами. Актриса доставляла помощь в детский сад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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