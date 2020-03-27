В ботаническом саду Донецка впервые зацвел экзотический цветок "Дьявольский язык"

27 Март 2020 2020-03-27T11:15:35+03:00

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В Донецком ботаническом саду впервые расцвел редкий экзотический цветок из Дальнего Востока под названием Аморфофаллус коньяк. Цветет он недолго, всего две недели. Но забыть его цветение вряд ли получится. Об этом рассказали сотрудники сада в социальных сетях.

— За уникальный внешний вид и специфический аромат, цветок в народе называют дьявольским зыком, лилией Вуду или змеиной пальмой. Аморфофаллус коньяк цветет недолго, но ценители его красоты способны ждать месяцы и годы, чтобы две недели созерцать совершенное великолепие, — пишут сотрудники ботсада.

Во время цветения Аморфофаллус коньяк источает резкий аромат, напоминающий трупный запах. Поэтому цветок всегда окружают мухи-опылители. После цветок впадает в период покоя. Тогда на нем распускается огромный кружевной лист диаметром около полутора метров.

Сейчас цветок находится в закрытой коллекции Донецкого ботанического сада.

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ИСТОЧНИК KP.RU