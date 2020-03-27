Украинские каратели сожгли дом в Донецке и повредили еще шесть домостроений

27 Март 2020 2020-03-27T10:21:11+03:00

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Пока политики на видеоконференции Контактной группы пытались договориться о прекращении огня, украинская армия в Донбассе обстреливала поселки ДНР и ЛНР из минометов, гранатометов, пушек БМП и крупнокалиберных пулеметов. В минувший день по территории ДНР было выпущено 53 снаряда, мины и гранаты – почти в три раза больше, чем 25 марта.

Практически весь огонь ВСУ сосредоточили на донецком направлении. В итоге в столичном поселке шахты «Трудовская» сгорел дом №4 по улице Гаврилюка. А в поселке Сигнальное, которое находится в нескольких километрах южнее Донецка, повреждения получили шесть домостроений. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦЦК.

Также досталось столичному поселку Спартак, поселку Ясное на окраине Докучаевска и поселку Гольмовский в Горловке.

Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

В тот же день отморозки из 30-й отдельной механизированной бригады по приказу полковника Ивана Гараза обстреляли из 82-мм миномета и вооружения БМП-2 село Березовское на территории ЛНР. В результате были повреждены два жилых домостроения.

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ИСТОЧНИК KP.RU