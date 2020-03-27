Погода на день в Луганске: 27 марта ожидается штормовой ветер и +16 градусов

27 Март 2020 2020-03-27T09:03:45+03:00

В Луганске будет тепло и солнечно, но ветрено. Фото: vk.com/lugansk_city

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду

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27 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 4 – плюс 1 градус, днем 11-16 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит от нуля до 2 градусов ниже нуля, днем – 12-14 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 12-14 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов мороза ночью до 13-15 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 27 марта – 05.42, время захода – 19.17. Продолжительность светового дня составит 13 часов 35 минут.

28-29 марта сохранится сухая и теплая погода. А вот порывы северо-восточного ветра достигнут 28 марта 15-20 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU