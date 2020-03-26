Школы и вузы ЛНР перейдут с 30 марта на дистанционное обучение
С 30 марта учебные заведения ЛНР перейдут на дистанционное обучение. Такой приказ принят на основании решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии при Правительстве ЛНР. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.
Министерством образования 25 марта был издан приказ № 433 «Об организации работы образовательных организаций (учреждений) ЛНР в условиях введения режима повышенной готовности». С 30 марта по 12 апреля по окончании каникул в общеобразовательных учреждениях Республики будет организовано дистанционное обучение на всех уровнях образования.
- Под действие данного приказа подпадают общеобразовательные учебные заведения, учреждения среднего профессионального образования, а также высшего профессионального образования, - сказал министр
А вот дошкольные учреждения продолжат работу в обычном режиме.
Дистанционное обучение предусматривает получение заданий и их оценивание. Все требования образовательных программ должны быть выполнены.
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ИСТОЧНИК KP.RU