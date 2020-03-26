Глава ЛНР проверил готовность столичной больницы к приему больных в случае распространения Covid-19
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проинспектировал четвертую городскую больницу Луганска. Он проверял готовность к приему больных в случае распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории ЛНР.
Главный врач медучреждения Алексей Навроцкий рассказал лидеру государства, что больница готова принять большое количество пациентов с подозрением на коронавирус.
- Подготовлено боксированное отделение, развернут блок интенсивной терапии с необходимой дыхательной аппаратурой и возможностью проведения кислородной терапии, подготовлено отделение интенсивной терапии и реанимации на случай, если будут поступать пациенты с дыхательной недостаточностью и требующей кислородной терапии, - сказал Навроцкий.
На сегодняшний день в ЛНР не выявлено ни одного факта заболевания Covid-19. Коронавирус подозревают у порядка 60 человек, которые прибыли из-за границы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко: «Тотального карантина пока нет»
На сегодня в Республике нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU