Глава ЛНР проверил готовность столичной больницы к приему больных в случае распространения Covid-19

26 Март 2020 2020-03-26T11:22:32+03:00

В ЛНР не выявлено ни одного факта заражения коронавирусной инфекцией. Фото: ЛИЦ

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проинспектировал четвертую городскую больницу Луганска. Он проверял готовность к приему больных в случае распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на территории ЛНР.

Главный врач медучреждения Алексей Навроцкий рассказал лидеру государства, что больница готова принять большое количество пациентов с подозрением на коронавирус.

- Подготовлено боксированное отделение, развернут блок интенсивной терапии с необходимой дыхательной аппаратурой и возможностью проведения кислородной терапии, подготовлено отделение интенсивной терапии и реанимации на случай, если будут поступать пациенты с дыхательной недостаточностью и требующей кислородной терапии, - сказал Навроцкий.

На сегодняшний день в ЛНР не выявлено ни одного факта заболевания Covid-19. Коронавирус подозревают у порядка 60 человек, которые прибыли из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU