Погода на день в Донецке: 27 марта будет тепло - до 16 градусов и ветрено
27 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике будет солнечно и заметно потеплеет. Утром синоптики прогнозируют от +6 до +13 градусов. Днем ожидается 16 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +10... +7.
Но прекрасную весеннюю погоду будет портить сильный восточный ветер. Он будет дуть со скоростью 6-8 м/с. А порывами достигать 15 м/с.
27 марта отмечается день памяти святого Феогноста, митрополита Московского. От наших предков к нам дошло такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.
В выходные дни будет также солнечно и тепло. Сильный восточный ветер еще будет дуть 28 марта. А 29 марта заметно стихнет и сменит направление на юго-восточное.
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ИСТОЧНИК KP.RU