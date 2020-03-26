Жителя Шахтерска осудили за шпионаж в пользу СБУ

26 Март 2020 2020-03-26T19:12:22+03:00

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За шпионаж в пользу Службы безопасности Украины жителя Шахтерска приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

- В августе 2016 года для беспрепятственного пересечения украинского контрольно-пропускного пункта «Марьинка» этот мужчина стал работать на службу безопасности Украины. По заданию сотрудника СБУ осуществлял шпионскую деятельность в ДНР с августа по ноябрь 2016 года и выполнял задачи, которые были направленны на причинение ущерба общественной безопасности Республики, - рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Верховный суд ДНР вынес приговор, согласно которому обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (шпионаж) и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU