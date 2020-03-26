Украинские боевики открыли огонь по Трудовским

26 Март 2020 2020-03-26T18:26:31+03:00

Загорелся один из домов

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Украинские боевики обстреляли поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка. Загорелся один из домов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 15.30 вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по поселку шахты «Трудовская» (Донецк). В результате прямого попадания загорелся жилой дом на улице Гаврилюка, 4, - проинформировали в СЦКК.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили «перемирие», выпустив по Донецкой Народной Республике 21 боеприпас. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-центра» столицы, Спартака, Ясного, Александровки и Старомихайловки, на горловском – окрестности Доломитного.

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ИСТОЧНИК KP.RU