2020-03-26T18:26:31+03:00
Политика

Украинские боевики открыли огонь по Трудовским

Загорелся один из домов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские боевики открыли огонь по Трудовским. Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики открыли огонь по Трудовским. Фото: ТК «Звезда»
Изменить размер текста:

Украинские боевики обстреляли поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка. Загорелся один из домов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 15.30 вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра по поселку шахты «Трудовская» (Донецк). В результате прямого попадания загорелся жилой дом на улице Гаврилюка, 4, - проинформировали в СЦКК.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили «перемирие», выпустив по Донецкой Народной Республике 21 боеприпас. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-центра» столицы, Спартака, Ясного, Александровки и Старомихайловки, на горловском – окрестности Доломитного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зацепили растяжку в 40 километрах от фронта!» Жители Донбасса гибнут от мин и неразорвавшихся боеприпасов

Трагедии происходят по обе стороны линии разграничения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Театр переходит в онлайн: Донецкая муздрама проведет телепоказ спектакля «Игроки»
Данные разведки: Украина стягивает танки к линии фронта в Донбассе
В ЛНР 365 ветеранов Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 75 тысяч рублей
Жителя Шахтерска осудили за шпионаж в пользу СБУ
Украинские боевики открыли огонь по Трудовским
В ДНР увеличился объем производства защитных масок
Школы и вузы ЛНР перейдут с 30 марта на дистанционное обучение
В ЛНР пьяные ВСУшники устроили пожар в блиндаже
В Торезе полицейские задержали жителя, хранившего патроны для изготовления сувениров
Украинские боевики восемь раз за сутки открывали огонь по Донецку и Горловке
Жительница Луганска, ехавшая на велосипеде, подорвалась на растяжке
В минкульте ДНР попросили церкви по возможности ограничить проведение массовых мероприятий
Денис Пушилин присвоил почетные звания трем деятелям культуры ДНР и одного наградил медалью
Глава ЛНР проверил готовность столичной больницы к приему больных в случае распространения Covid-19
Украинские военные в ЛНР за сутки один раз нарушили «перемирие»
Погода на день в Луганске: 26 марта будет переменно облачно, до +13 градусов
Погода на день в Донецке: 26 марта будет солнечным, до +13 градусов
Донецкий художественный музей ввел виртуальные экскурсии