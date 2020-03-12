«Зацепили растяжку в 40 километрах от фронта!» Жители Донбасса гибнут от мин и неразорвавшихся боеприпасов

12 Март 2020 2020-03-12T18:49:41+03:00

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Территория Донбасса буквально нашпигована минами и боеприпасами. Причем не только на самой линии фронта. Нередко жители гибнут и травмируются от смертоносного металла в десятках километрах от передовой.

- Недавно под Покровском (бывший Красноармейск. - Авт.) несколько человек пошли в посадку за дровами – зацепили растяжку. Это случилось в 40 км от линии разграничения, на территории, где давно нет боевых действий, – рассказывает руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Он привел еще несколько примеров трагедий на территории, которую сейчас контролируют киевские силовики. Так, недавно в городе Торецк (бывший Дзержинск) мужчине нужен был строительный отвес. Он нашел в огороде металлический предмет, начал приваривать к нему проволоку. Оказалось, что у него в руках была неразорвавшаяся граната АГС. От взрыва у мужчины повреждены глаз, печень, селезенка, оторваны пальцы на руках.

В Волоновахском районе в приемку металлолома принесли артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Раздался взрыв. Приемщик металлолома получил ранения. В Гранитном от наезда на противотанковую мину пострадал один из крупнейших фермеров, работодатель для местных жителей. После ампутации ноги мужчина лишился возможности обеспечивать семью.

Недавно «Комсомолка» рассказывала о трагедии на территории ЛНР. В селе Пионерское, расположенном в 19 км от Луганска, 57-летний мужчина работал на своей даче и наступил на противопехотную мину. Сосед нашел раненого лишь на следующий день. Он умер до приезда «скорой». Мина оставалась в земле после боев 2014 года. В Пионерском тогда находились нацисты из каратели из добровольческого батальона.

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ИСТОЧНИК KP.RU