В ЛНР 365 ветеранов Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 75 тысяч рублей

26 Март 2020 2020-03-26T20:00:46+03:00

В Луганске скоро будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: gorod-lugansk.com

Всего в Республике разовые выплаты к 9 Мая получат около 20 тысяч семей

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В Луганской Народной Республике готовятся чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Непосредственные участники боевых действий получат в честь 75-летия Великой Победы по 75 тысяч рублей. Таковых в Республике сейчас проживает 365 человек.

Также постановлением Правительства ЛНР предусмотрены выплаты для бывших узников концлагерей, участников трудового фронта и других ветеранов и членов семей умерших участников войны.

- Единоразовые выплаты к 9 Мая получат около 20 тысяч семей, проживающих на территории Луганской Народной Республики", - сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

Выплаты будут проведены в апреле через отделения Государственного банка ЛНР и «Почты ЛНР».

- Если по каким-либо причинам ветераны Великой Отечественной войны не смогут получить деньги до 9 мая, выплата разовой денежной помощи предусмотрена до 30 сентября, - отметила министр.

А вот ветераны, проживающие на временно подконтрольной Украине территории Луганской области, смогут получить выплаты после стабилизации эпидемиологической ситуации и снятия ограничительных мер на линии соприкосновения. для них выплата разовой денежной помощи ко Дню Победы предусмотрена до 25 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU