2020-03-26T16:26:11+03:00
Политика

В ЛНР пьяные ВСУшники устроили пожар в блиндаже

Обгорели семь украинских солдат
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пьяные ВСУшники устроили пожар в блиндаже. Фото: «Русская Весна»Пьяные ВСУшники устроили пожар в блиндаже. Фото: «Русская Весна»
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Украинские военные подшофе устроили пожар в своем блиндаже. Пострадали семь человек, уничтожено больше пяти тысяч патронов. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 25 марта в районе населенного пункта Мироновский военнослужащие 10-го мотопехотного батальона 59-й бригады в состоянии алкогольного опьянения в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж. Огонь по деревянным конструкциям быстро распространился по всей позиции, - рассказал он.

В результате ожоги различной степени тяжести получили семь человек. Также огнем уничтожено больше пяти тысяч патронов калибра 5,45 миллиметров.

По данным управления Народной милиции раненые военнослужащие находятся в медроте соединения, где не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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