В ЛНР пьяные ВСУшники устроили пожар в блиндаже

26 Март 2020 2020-03-26T16:26:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские военные подшофе устроили пожар в своем блиндаже. Пострадали семь человек, уничтожено больше пяти тысяч патронов. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 25 марта в районе населенного пункта Мироновский военнослужащие 10-го мотопехотного батальона 59-й бригады в состоянии алкогольного опьянения в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж. Огонь по деревянным конструкциям быстро распространился по всей позиции, - рассказал он.

В результате ожоги различной степени тяжести получили семь человек. Также огнем уничтожено больше пяти тысяч патронов калибра 5,45 миллиметров.

По данным управления Народной милиции раненые военнослужащие находятся в медроте соединения, где не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При попытке продажи оружия задержаны три солдата ВСУ

Об этом сообщили в НМ ЛНР (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU