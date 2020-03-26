В ЛНР пьяные ВСУшники устроили пожар в блиндаже
Украинские военные подшофе устроили пожар в своем блиндаже. Пострадали семь человек, уничтожено больше пяти тысяч патронов. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- 25 марта в районе населенного пункта Мироновский военнослужащие 10-го мотопехотного батальона 59-й бригады в состоянии алкогольного опьянения в результате неосторожного обращения с огнем подожгли собственный блиндаж. Огонь по деревянным конструкциям быстро распространился по всей позиции, - рассказал он.
В результате ожоги различной степени тяжести получили семь человек. Также огнем уничтожено больше пяти тысяч патронов калибра 5,45 миллиметров.
По данным управления Народной милиции раненые военнослужащие находятся в медроте соединения, где не имеют возможности получить квалифицированную медицинскую помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU