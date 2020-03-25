При попытке продажи оружия задержаны три солдата ВСУ

25 Март 2020 2020-03-25T19:05:22+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

Изменить размер текста: A A

Воровство вооружения и его продажа военнослужащими вооруженных формирований Украины набирает обороты. Недостачи оружия и обеспечения огромные. В ВСУ постоянные проверки. Недовольны расхищением и американцы, ведь на торги идет и переданное ими оборудование.

Официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в Рубежном сотрудники службы безопасности Украины задержали трех военнослужащих армии незалежной при попытке сбыта оружия.

Он отметил, что военнослужащие относятся к 59-й мотопехотной бригаде.

- При задержании у злоумышленников были изъяты пять автоматов АК-74 и больше трех тысяч патронов калибра 5,45 миллиметров, - говорит Осадчий. - Задержанные сообщили, что списанные боеприпасы и оружие они решили продать перед убытием из зоны «ООС» в рамках плановой замены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На глазах у ОБСЕ: Украинский снайпер ранил наблюдателя представительства ДНР в СЦКК

Военнослужащие незалежной открыли огонь во время ведения ремонтно-восстановительных работ в поселке Ясное в Докучаевске (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU