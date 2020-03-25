2020-03-25T12:19:50+03:00
Политика

На глазах у ОБСЕ: Украинский снайпер ранил наблюдателя представительства ДНР в СЦКК

Военнослужащие незалежной открыли огонь во время ведения ремонтно-восстановительных работ в поселке Ясное в Докучаевске
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинская сторона открыла огонь в то время, когда в районе обстрела находились представители ОБСЕУкраинская сторона открыла огонь в то время, когда в районе обстрела находились представители ОБСЕФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня украинская сторона совершило очередное грубое нарушение перемирия – снайпер незалежной ранил наблюдателя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Возмутительно, что огонь был открыт целенаправленно во время проведения ремонтно-восстановительных работ на трансформаторной подстанции в поселке Ясное в Докучаевске.

- Вооруженные формирования Украины открыли снайперский огонь в направлении ремонтной бригады и представителей ДНР в СЦКК. В результате обстрела огнестрельное ранение получил наблюдатель Совместного центра контроля и координации, - сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Сообщается, что огонь был открыт украинскими военным из села Березовое. Таким образом Украина в очередной раз нарушила не только перемирие, но и предоставленные ранее письменные гарантии безопасности на этом участке.

- Наблюдатели в украинском представительстве были уведомлены о начале проведения ремонтных работ через оперативный канал СММ ОБСЕ, - уточнили в представительстве ДНР в СЦКК. - В районе проведения ремонтных работ присутствовали зеркальные патрули Миссии, которые стали свидетелями грубейшего нарушения со стороны ВФУ.

В представительстве ДНР в СЦКК «Комсомолке» сообщили, что раненный сотрудник представительства доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.

Таким образом, украинская сторона нарушает все взятые на себя обязательства, а официальные власти незалежной не предпринимают никаких мер для достижения мира, а лишь наоборот.

- Стрелять стали чаще. Особенно в этом месяце. Мы вспоминаем самые ожесточённые дни войны, как было в начале всего этого кошмара, - говорят жители Сигнального – один из поселков, который часто находится под обстрелами украинских военных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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