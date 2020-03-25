Под Докучаевском украинский снайпер ранил наблюдателя представительства ДНР в СЦКК

25 Март 2020 2020-03-25T12:06:19+03:00

Огонь был открыт во время проведения ремонтно-восстановительных работ в поселке Ясное

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Украинский снайпер ранил наблюдателя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) во время проведения ремонтно-восстановительных работ на трансформаторной подстанции в поселке Ясное в Докучаевске.

- Вооруженные формирования Украины открыли снайперский огонь в направлении ремонтной бригады и представителей ДНР в СЦКК. В результате обстрела огнестрельное ранение получил наблюдатель Совместного центра контроля и координации, - сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Ранее украинская сторона предоставила письменные гарантии безопасности на этом участке. В это время в том же районе находились зеркальные патрули Миссии ОБСЕ.

Украинская сторона продолжает нарушать перемирие и все взятые на себя обязательства. Военные открывают огонь ежедневно - стреляют по мирным поселкам, объектам инфраструктуры. Местные жители отмечают, что в марте обстановка ухудшилась. Население продолжает страдать, а официальный Киев тем временем никаких мер для наступления мира не предпринимает.

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ИСТОЧНИК KP.RU