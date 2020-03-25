Украина затягивает процесс утверждения новых участков разведения сил и средств

25 Март 2020 2020-03-25T10:06:10+03:00

Представители ДНР и ЛНР в подгруппе предложили по два альтернативных участка

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Во время видеоконференции рабочей подгруппы по безопасности, республикам Донбасса не удалось договорится с украинской стороной о новых участках разведения сил и средств на линии соприкосновения.

Представители ДНР и ЛНР в подгруппе Алексей Никоноров и Роман Иванов предложили по два альтернативных участка. Однако компромиссного решения с представителями незалежной достичь не удалось.

- Наша стратегическая задача – разведение сил и средств вдоль всей линии фронта, - говорит представитель ДНР Алексей Никоноров. - С нашей стороны на каждом заседании предпринимаются попытки договориться и согласовать новые участки, но украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, отвергая любые предложения Республик и настаивая на заведомо невыгодных для нас границах участков.

Напомним, что разведение сил и средств в ЛНР состоялось на двух участках - в районе Станицы Луганской и Золотого, в ДНР - на одном, в районе Петровского.

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ИСТОЧНИК KP.RU