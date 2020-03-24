2020-03-24T15:30:18+03:00
Политика

«Вечные враги ВСУ – коррупция и жадность»: Начальник украинского военного госпиталя отдал на продажу в аптеку экспресс-тесты на коронавирус

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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На продажу ушло 600 тестов. Фото: glavcom.uaНа продажу ушло 600 тестов. Фото: glavcom.ua
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Несмотря на то, что у немалого количества солдат вооруженных сил Украины продолжают подозревать коронавирус Cоvid-19, начальник военного госпиталя Северодонецка решил по договоренности выставить присланные для ВСУ экспресс-тесты по выявлению инфекции на продажу в аптеки.

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал, что на продажу ушло 600 тестов.

- Вечные враги ВСУ – коррупция и жадность являются помехой в борьбе с распространением смертельной инфекции, - говорит Филипоненко. - После получения медицинского имущества начальник 59-го военного госпиталя Северодонецка подполковник Телефаненко по предварительной договоренности с главой администрации направил 600 экспресс-тестов в гражданские аптеки, а оставшаяся часть позаимствована медицинским персоналом госпиталя.

Этой коррупционной схемой уже заинтересовались сотрудники службы безопасности Украины. Они начали проверку медицинского имущества.

- Затягивание конфликта в Донбассе выгодно командованию ВСУ, которое на жизнях и здоровье простых солдат зарабатывает миллионы, - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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