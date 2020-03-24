«Вечные враги ВСУ – коррупция и жадность»: Начальник украинского военного госпиталя отдал на продажу в аптеку экспресс-тесты на коронавирус
Несмотря на то, что у немалого количества солдат вооруженных сил Украины продолжают подозревать коронавирус Cоvid-19, начальник военного госпиталя Северодонецка решил по договоренности выставить присланные для ВСУ экспресс-тесты по выявлению инфекции на продажу в аптеки.
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал, что на продажу ушло 600 тестов.
- Вечные враги ВСУ – коррупция и жадность являются помехой в борьбе с распространением смертельной инфекции, - говорит Филипоненко. - После получения медицинского имущества начальник 59-го военного госпиталя Северодонецка подполковник Телефаненко по предварительной договоренности с главой администрации направил 600 экспресс-тестов в гражданские аптеки, а оставшаяся часть позаимствована медицинским персоналом госпиталя.
Этой коррупционной схемой уже заинтересовались сотрудники службы безопасности Украины. Они начали проверку медицинского имущества.
- Затягивание конфликта в Донбассе выгодно командованию ВСУ, которое на жизнях и здоровье простых солдат зарабатывает миллионы, - отметил представитель оборонного ведомства Республики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мариуполе проверяют 4-летнего ребенка на коронавирус
Малыша госпитализировали с подозрением на опасную болезнь (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU