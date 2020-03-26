Украинские боевики восемь раз за сутки открывали огонь по Донецку и Горловке

26 Март 2020 2020-03-26T14:38:03+03:00

Украинские боевики восемь раз за сутки открывали огонь по Донецку и Головке. Фото: news-front.info

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки восемь раз нарушили достигнутое Минскими переговорами «перемирие». Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Всего украинские военные выпустили по Донецкой Народной Республике 21 боеприпас. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-центра» столицы, Спартака, Ясного, Александровки и Старомихайловки, на горловском – окрестности Доломитного, - отметили военные СЦКК.

Украинские силовики обстреливали из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях уточняется. Уже известно, что в Старомихайловке повреждены дома на улице Жуковского, 16-18, а также хозпостройка на улице Коцюбинского, 42.

За предыдущие сутки ВСУ выпустили по ДНР 76 снарядов и мин. Такое вот «перемирие».

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ИСТОЧНИК KP.RU