В ДНР увеличился объем производства защитных масок
Производители швейной отрасли Донецкой Народной Республики пустили все силы на изготовление защитных масок. Уже больше десяти предприятий разных городов занимаются пошивом индивидуальной защиты из марли или спанбонда.
В день производится не одна тысяча средств индивидуальной защиты, поэтому в ближайшее время ажиотаж на маски должен сбавить обороты. Во многих аптеках маски уже появились. Также изготовлением и продажей масок занимаются и частные предприниматели.
- Ряд предприятий в данный момент занимаются оформлением и получением санитарно-гигиенических заключений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики. Также для увеличения объемов производства прорабатывается вопрос организации дополнительных смен, - заявили в Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.
Многие жители стали шить защитные маски самостоятельно. Их делают многоразовыми и после каждого ношения – стирают и проглаживают утюгом.
Донецкая Народная Республика в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции находится в режиме повышенной готовности.
Читайте также
Как частники помогают побороть «масочный дефицит» в Республике
Корреспондент «Комсомолки» отправился в цех по пошиву спецодежды и униформы (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU