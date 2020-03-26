2020-03-26T18:11:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР увеличился объем производства защитных масок

К изготовлению подключились производители швейной отрасли из разных городов Республики
Никита МАКАРЕНКОВ
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В ДНР увеличился объем производства защитных масокВ ДНР увеличился объем производства защитных масокФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Производители швейной отрасли Донецкой Народной Республики пустили все силы на изготовление защитных масок. Уже больше десяти предприятий разных городов занимаются пошивом индивидуальной защиты из марли или спанбонда.

В день производится не одна тысяча средств индивидуальной защиты, поэтому в ближайшее время ажиотаж на маски должен сбавить обороты. Во многих аптеках маски уже появились. Также изготовлением и продажей масок занимаются и частные предприниматели.

- Ряд предприятий в данный момент занимаются оформлением и получением санитарно-гигиенических заключений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики. Также для увеличения объемов производства прорабатывается вопрос организации дополнительных смен, - заявили в Министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

Многие жители стали шить защитные маски самостоятельно. Их делают многоразовыми и после каждого ношения – стирают и проглаживают утюгом.

Донецкая Народная Республика в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции находится в режиме повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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