Украинские военные в ЛНР за сутки один раз нарушили «перемирие»
Вооруженные формирования Украины один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелу подвергся район села Нижнее Лозовое.
- Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов, - сообщили в СЦКК.
Напомним, что за предыдущие сутки киевские силовики один раз нарушили «перемирие». Обстрелу из 120-миллиметровых минометов подвергся район поселка Голубовское.т
Несмотря на достигнутое в Минске перемирие, украинские боевики не прекращают обстреливать передовые рубежи обороны Луганской Республики. Весной они и вовсе участились, пускают в ход все типы вооружения.
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ИСТОЧНИК KP.RU