26 Март 2020 2020-03-26T10:36:37+03:00

Украинские военные в ЛНР за сутки один раз нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелу подвергся район села Нижнее Лозовое.

- Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов, - сообщили в СЦКК.

Напомним, что за предыдущие сутки киевские силовики один раз нарушили «перемирие». Обстрелу из 120-миллиметровых минометов подвергся район поселка Голубовское.т

Несмотря на достигнутое в Минске перемирие, украинские боевики не прекращают обстреливать передовые рубежи обороны Луганской Республики. Весной они и вовсе участились, пускают в ход все типы вооружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU