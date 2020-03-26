26 Март 2020 2020-03-26T08:41:16+03:00

Погода на день в Луганске: 26 марта будет переменно облачно, до +13 градусов. Фото: ВКонтакте

В Луганске ожидается небольшой северо-восточный ветер, без осадков

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26 марта в Луганске температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 8-13 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и 7-9 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов мороза ночью до 9-11 градусов тепла днем.

27-28 марта, по предварительному прогнозу, сохранится сухая погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления; днем 28 марта порывы северо-восточного ветра достигнут 15-18 м/с, температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU