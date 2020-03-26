26 Март 2020 2020-03-26T08:17:07+03:00

Погода на день в Донецке: 26 марта будет солнечным, до +13 градусов. Фото: Евгении Карпачевой

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 20 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 26 марта будет солнечным. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют +3 градуса. Днем столбики термометров покажут 11-13 градусов выше нуля. Вечером ожидается +6.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

В этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В прежние времена приметили: если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливое. Внимательно наблюдали за прилётом птиц: если первым из перелётных птиц прилетит жаворонок, значит быть теплу, а если зяблик — будет холодная погода.

По прогнозам синоптиков, 26 марта в Донецке и ДНР будет также солнечно, станет на два градуса теплее.

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ИСТОЧНИК KP.RU