Слухам вопреки: В Донецке 67-летняя женщина не умерла от пневмонии
В социальных сетях активно обсуждают, что власти Донецкой Народной Республики скрывают реальное положение вещей с новой коронавирусной инфекцией Covid-2019. В качестве примера украинские журналисты рассказывают про 67-летнюю дончанку, которая якобы умерла в Республиканском реабилитационном центре от осложнения инфекции – пневмонии.
Вот как «Комсомолке» это прокомментировала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко:
- С начала этого года в реабилитационных центрах Донецка не умерло ни одного человека. Украинская сторона распространяет слухи и сеет панику.
На текущий момент в Донецкой Народной Республике нет ни одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU