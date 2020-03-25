2020-03-25T22:51:08+03:00
Общество

Слухам вопреки: В Донецке 67-летняя женщина не умерла от пневмонии

Киевские журналисты запустили фейк о том, что в ДНР люди погибают от коронавирусной инфекции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Республике нет ни одного случая заболевания Covid-2019В Республике нет ни одного случая заболевания Covid-2019Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В социальных сетях активно обсуждают, что власти Донецкой Народной Республики скрывают реальное положение вещей с новой коронавирусной инфекцией Covid-2019. В качестве примера украинские журналисты рассказывают про 67-летнюю дончанку, которая якобы умерла в Республиканском реабилитационном центре от осложнения инфекции – пневмонии.

Вот как «Комсомолке» это прокомментировала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко:

- С начала этого года в реабилитационных центрах Донецка не умерло ни одного человека. Украинская сторона распространяет слухи и сеет панику.

На текущий момент в Донецкой Народной Республике нет ни одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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