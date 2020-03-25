2020-03-25T22:46:15+03:00
Общество

В ДНР за неделю родилось 159 малышей

В одной семье появилась двойня
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР за неделю родилось 159 малышей. Фото: администрация города ДонецкаВ ДНР за неделю родилось 159 малышей. Фото: администрация города Донецка
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С 16 по 22 марта в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 159 малышей. Об этом «Комсомолке» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За период с 16 по 22 марта 2020 года в родильных домах Республики родилось 159 малышей: 82 мальчика и 77 девочек. В одной семье родилась двойня: мальчик и девочка, - говорится в сообщении Минздрава Республики.

- Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям - мира и благополучия в семьях! – желают чиновники от медицины.

Напомним, что с 9 по 15 марта в Донецкой Народной Республики родилось 129 малышей: 62 мальчика и 67 девочек. Несмотря на обстрелы и блокаду Украины, в донецком крае жизнь идет своим чередом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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