2020-03-25T22:40:50+03:00
Политика

Генпрокуратура ДНР завела уголовное дело на экс-президента Петра Порошенко

Его подозревают в организации убийства Арсена Павлова
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Порошенко совершил немало преступлений в отношении жителей Донбасса. Фото: crisis.in.uaПорошенко совершил немало преступлений в отношении жителей Донбасса. Фото: crisis.in.ua
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Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношение экс-президента Петра Порошенко. Его подозревают в организации убийства Героя ДНР, командира батальона «Спарта», Арсена Павлова (Моторолы).

Следователи выяснили, что экс-президент Украины Петр Порошенко утвердил разработанный спецслужбами незалежной план убийства Моторолы.

В Генпрокуратуре Республики отметили, что Порошенко объявлен в розыск.

- Заочная мера пресечения для него — содержание под стражей, - сказали в прокуратуре. - Проводятся дальнейшие следственные действия.

Петру Порошенко инкриминировали четвертую часть 230 статьи Уголовного кодекса ДНР - организация террористической деятельности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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