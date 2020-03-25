2020-03-25T20:17:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Прибывшие из России в ДНР жители будут проходить двухнедельную домашнюю самоизоляцию

Такое решение приняли власти Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Эта мера принята для предупреждения распространения Covid-19. Фото: facebook.comЭта мера принята для предупреждения распространения Covid-19. Фото: facebook.com
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Власти Донецкой Народной Республики приняли решение ввести режим самоизоляции для жителей, которые прибывают в ДНР из России. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

- С сегодняшнего дня жители, пребывающие в Республику из Российской Федерации, тоже будут проходить режим самоизоляции, - говорится в сообщении. - На данный момент в самоизоляции находятся 418 человек, под стационарным наблюдением 80 человек.

Сейчас в ДНР нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Тем временем Республика готова к встрече с коронавирусной инфекцией, заверила «КП» министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

- Медики наработали опыт лечения пациентов на свином гриппе. В Республике с десяток специально подготовленных инфекционных отделений. Врачи проинструктированы, кто на каком этапе подключается, - сказала Ольга Николаевна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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