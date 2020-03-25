Прибывшие из России в ДНР жители будут проходить двухнедельную домашнюю самоизоляцию
Власти Донецкой Народной Республики приняли решение ввести режим самоизоляции для жителей, которые прибывают в ДНР из России. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в министерстве здравоохранения Республики.
- С сегодняшнего дня жители, пребывающие в Республику из Российской Федерации, тоже будут проходить режим самоизоляции, - говорится в сообщении. - На данный момент в самоизоляции находятся 418 человек, под стационарным наблюдением 80 человек.
Сейчас в ДНР нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Тем временем Республика готова к встрече с коронавирусной инфекцией, заверила «КП» министр здравоохранения Ольга Долгошапко.
- Медики наработали опыт лечения пациентов на свином гриппе. В Республике с десяток специально подготовленных инфекционных отделений. Врачи проинструктированы, кто на каком этапе подключается, - сказала Ольга Николаевна.
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ИСТОЧНИК KP.RU